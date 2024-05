Tre milioni di euro per il nuovo nido L’asilo Savona sarà rifatto da zero

(Di venerdì 10 maggio 2024) All’interno delciuno spazio di continuità per permettere momenti di condivisione tra i bambini della struttura e quelli della vicina scuola dell’infanzia. È la novità annunciata dal sindaco Roberto Di Stefano durante un sopralluogo a uno dei cantieri più importanti della città. Valore da oltre 3di, di cui 2finanziati dal Pnrr e 800mila dal Comune, i lavori termineranno entro il prossimo anno. Il vecchio edificio, che sorge nel quartiere di Cascina Gatti nell’istituto comprensivo Marzabotto, era nato come struttura temporanea negli anni ’70, per poi restare in funzione per mezzo secolo. In questo momento sono in atto gli interventi di demolizione, poi si procederà con la ricostruzione dell’immobile avvalendosi di ...

