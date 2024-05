Prezzi degli alloggi - il vero calmiere da trovare nelle leggi di mercato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024) Colombo Clerici* Per capire che cosa stia succedendo a Milano nel settore dell’abitare, occorre partire da un dato sorprendente: negli ultimi 15 anni la popolazione è cambiata del 62%. La domanda che ne consegue è: come può Milano affrontare un così elevato dinamismo socio/economico (di tipo continentale, cosmopolita/postindustriale) con una mobilità abitativa legata ad un tasso di locazione di tipo mediterraneo o da società arcaico/agricola. Emblematico il raffronto con altre città europee, con le quali Milano è in competizione: a Berlino la locazione è quasi all’80%, a Parigi è a più del 40%. Milano si ferma al 25% delle abitazioni. In questi ultimi vent’anni ed oltre abbiamo assistito all’isterilirsi dei canali di produzione edilizia in locazione: l’Erp, detta popolare, correlata alla dismissione dida parte della Regione, e d’altra parte l’edilizia ...