**Pd: Bonaccini, 'su capigruppo consigliato prudenza a Elly, no proposte calate dall'alto'** (Di sabato 25 marzo 2023) Roma, 25 mar (Adnkronos) - "Elly mi ha rappresentato il suo orientamento sui capigruppo la settimana scorsa e mi sono sentito in dovere di consigliarle subito prudenza. Non perché io creda che spetti a me dare pagelle sui nomi, ma perché penso che coi gruppi parlamentari vada costruito un rapporto positivo: da un lato rispettoso della linea uscita al congresso ma al tempo stesso rispettoso dell'autonomia dei gruppi e degli orientamenti che ci sono". Lo ha detto Stefano Bonaccini nella riunione con i 'suoi'. "Costruire questa sintonia a me non pare così difficile se si fanno i passaggi giusti e non si calano dall'alto proposte chiuse e indiscutibili. Nei giorni scorsi ho sentito numerosi di voi ed ho registrato i malumori che sono emersi anche in queste ore. Ho ritenuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Roma, 25 mar (Adnkronos) - "mi ha rappresentato il suo orientamento suila settimana scorsa e mi sono sentito in dovere di consigliarle subito. Non perché io creda che spetti a me dare pagelle sui nomi, ma perché penso che coi gruppi parlamentari vada costruito un rapporto positivo: da un lato rispettoso della linea uscita al congresso ma al tempo stesso rispettoso dell'autonomia dei gruppi e degli orientamenti che ci sono". Lo ha detto Stefanonella riunione con i 'suoi'. "Costruire questa sintonia a me non pare così difficile se si fanno i passaggi giusti e non si calanochiuse e indiscutibili. Nei giorni scorsi ho sentito numerosi di voi ed ho registrato i malumori che sono emersi anche in queste ore. Ho ritenuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Nel Pd non è ancora tempo di tregua: anzi. Ormai un mese dopo, Schlein è ancora senza la nuova segreteria e non ha… - ultimora_pol : Tensione nel #PD, Elly #Schlein vuole lo schema dei due capigruppo di maggioranza con Francesco #Boccia per il… - LaVeritaWeb : Lo scorso 20 febbraio, in un dibattito sui social, l’allora candidata alle primarie del Pd si era detta favorevole… - Stupormundi66 : RT @dariodangelo91: Tutte le ultimissime a meno di un'ora dalla riunione della minoranza dem convocata da #Bonaccini. Scontro in vista con… - CaprariAntonio : RT @ultimora_pol: ?? Malumori nel #PD, ampio gruppo di parlamentari sostenitori di #Bonaccini al congresso decide di disertare la riunione… -