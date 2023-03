MotoGP | Francesco Bagnaia beffa Martin all’ultimo giro e vince la Sprint Race di Portimao! Out Bastianini

(Di sabato 25 marzo 2023)lancia un segnale importante a tutti e, da campione del mondo in carica, trionfa a Portimao aggiudicandosi la primadella storia per la. Pecco porta a casa 12 punti iridati ed è quindi leader del campionato, superando la Ducati Pramac di Jorgee cominciando nel migliore dei modi la stagione 2023. Doppietta dunque per la casa di Borgo Panigale, mentre il terzo gradino del podio viene occupato dal pole-man Marc Marquez nonostante una Honda ancora lontana dal vertice.molto negativa purtroppo per tutti gli altri italiani ed in particolare per le cadute di Marco Bezzecchi, Luca Marini e di un incolpevole Enea. Marquez difende la pole position e ...

PORTIMAO - Mille emozioni nella Sprint del GP di Portogallo, primo appuntamento del mondiale di MotoGP, che vede Francesco Bagnaia trionfare davanti a Jorge Martin. L'ordine di arrivo: Bagnaia, Martin, M. Marquez, Miller, Vinales, A. Espargaro. OUT: Bezzecchi, Bastianini, Marini, Mir, A. Fernandez.

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Francesco Bagnaia su Ducati ha vinto la prima sprint race della storia della MotoGp a Portimao in Portogallo in occasione del primo Gran Premio della stagione 2023 del ...Le prime impressioni Inizio da campione del mondo per Francesco Bagnaia in una corsa più movimentata ... Il programma di domani Domenica 26 marzo la MotoGP sarà l’unica classe ad avere la possibilità ...