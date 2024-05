Macerata | arriva col carroattrezzi sul luogo dell’incidente ma è ubriaco Patente ritirata

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 7 maggio 2024) Pubblicato il 7 Maggio, 2024 Viene chiamato per soccorrere e giunge. E’ successo a Fiastra, lungo la provinciale 98, in provincia di. Quando un’auto è finita in un fossato, i carabinieri della Compagnia di Camerino giunti sul posto hanno chiamato il. alla guida del quale c’era un 60enne del tutto brillo… I militari lo hanno sottoposto all’etilometro: aveva con un tasso alcolemico tre volte oltre il limite consentito. Per l’uomo è scattato il ritiro dellae la denuncia per guida in stato di ebbrezza mentre il mezzo è stato affidato ad un altro conducente della stessa ditta, che si è poi occupato della rimozione della vettura finita nel fossato.