(Di martedì 7 maggio 2024) Lavinia Limido, 37 anni, èe siindopo che il suo exl'ha accoltellata: il padre di lei era sceso in strada per salvarla poi è stato ucciso.

Ha sfregiato con l’acido il marito , simulando di aver subito un’aggressione. Per questo Silvana Sfortuna, cinquantenne di Agrigento , sarà giudicata con rito abbreviato per calunnia e lesioni gravissime . La strategia processuale è stata decisa dal ...

Due morti nel pomeriggio per lo Scontro fra un tir ed un’auto per cause da dettagliare. Nell’ incidente l’autotreno che trasportava albicocche si è ribaltato, l’automobile è precipitata in una scarpata ed i due occupanti sono deceduti sul colpo: un ...

Come sta la donna sfregiata dall’ex marito a Varese: è stata operata e si trova in terapia intensiva - Come sta la donna sfregiata dall’ex marito a Varese: è stata operata e si trova in terapia intensiva - Lavinia Limido, 37 anni, è stata operata e si trova in terapia intensiva dopo che il suo ex marito l'ha accoltellata: il padre di lei era sceso in strada ...

"Come sta tuo marito": il killer di Varese irride l'ex suocera durante l'arresto - "Come sta tuo marito": il killer di Varese irride l'ex suocera durante l'arresto - Manfrinati era già a processo per stalking nei confronti della ex moglie e dell'ex suocera, l'odio covato era nei confronti di tutta la famiglia. Tanto che il divieto di avvicinamento nei confronti de ...

Madre getta il figlio disabile di 6 anni in un canale pieno di coccodrilli: “Mio marito diceva sempre che lo voleva morto” - Madre getta il figlio disabile di 6 anni in un canale pieno di coccodrilli: “Mio marito diceva sempre che lo voleva morto” - Una madre di 32 anni è stata arrestata, nel sud dell’India, per aver gettato il figlio disabile di 6 anni in un fiume pieno di coccodrilli, dopo una lite con il compagno. Savitri e il marito Ravi Kuma ...