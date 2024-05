Napoli Campione - un anno e due giorni dopo…restano solo macerie della gloria che fu

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 7 maggio 2024)- Ciò dimostra che i Campioni in Italia2022/2023 sonoi Tifosi azzurri, il vero e onnipresente 12° uomo in campo. Potrei parlarvi di quella sensazione inequivocabile che ci accompagna da mesi, laeterna e la capacità di saper dimostrare al Mondo come si festeggia un moto popolare incontenibile…non dimenticatevi il Vesuvio che erutta il Tricolore di luci…che emozione.è stata didattica ed educativa in tutte le sue sfumature Abbiamo mostrato al Mondo cosa significa la Gioia in uno con la magia.Abbiamo insegnato la civiltà di una città e di un popolo che vive un senso di appartenenza unico con la sola Squadra del sud che aveva (e avrebbe dovuto avere) ambizioni pazzesche. Aprile 2018 subiamo un furto ...