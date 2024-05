Il dubbio di Rocca sul caso Toti | Arresto a 25 giorni dalle Europe… Mi lascia pensare

(Di martedì 7 maggio 2024) “Siamo tranquillissimi”. Sono state queste le prime parole del presidente della Regione Liguria, Giovanni, entrando nella sua abitazione di Genova mentre rispondeva ai cronisti che gli hanno chiesto un commento sulla bufera giudiziaria abbattutasi su di lui, con l'per corruzione. Ed è un “collega” governatore, Francesco, ad esprimersi sulla vicenda a margine dell'inaugurazione dei nuovi macchinari per le cure intensive all'Ao San Camillo di Roma: “È una notizia triste, la frase di rito è aspettiamo che la magistratura faccia il suo corso perché dobbiamo rispettare le decisioni della magistratura. Ho una sola riflessione, se fosse confermato che si tratta di fatti del 2020, una 25elezioni europee…Onestamente, a distanza di 4 anni, che ...

Cronaca, governatore Toti ai domiciliari: arrestati manager e imprenditori - Cronaca, governatore toti ai domiciliari: arrestati manager e imprenditori - Choc in Liguria dove il presidente della Regione Giovanni toti è agli arresti domiciliari nell'ambito di una inchiesta della Dda genovese e della Guardia di Finanza. Come riferisce ...

Toti arrestato, le reazioni. Salvini: “Per gli sbarchi pure io rischio la galera”. E Fontana: “Contestazioni Mi sembrano un teorema” - toti arrestato, le reazioni. Salvini: “Per gli sbarchi pure io rischio la galera”. E Fontana: “Contestazioni Mi sembrano un teorema” - Innocente fino a condanna definitiva. Ma nel dubbio le contestazioni sembrano più un “teorema“. L’arresto di Giovanni toti spinge nuovamente la Lega sul fronte del “garantismo“. Dopo le performance ...

La scoperta di essere il figlio di Toto Cutugno: il racconto di Nico a Domenica In - La scoperta di essere il figlio di Toto Cutugno: il racconto di Nico a Domenica In - Nico Cutugno, unico figlio del compianto Toto Cutugno, scomparso lo scorso agosto all'età di 80 anni, ha recentemente rivelato a Domenica In di aver scoperto ...