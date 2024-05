Risonanza magnetica | in cosa consiste e quando è richiesta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 7 maggio 2024) Esame diagnostico di primaria importanza, la(RM) consente di visualizzare l’interno del corpo umano in modo del tutto sicuro per il paziente: si tratta, infatti, di una metodica radiologica, che sfrutta i campi magnetici e che non espone il corpo a radiazioni ionizzanti (motivo per cui è indicata anche per chi necessita di sottoporsi a numerosi esami in un breve lasso di tempo). Inizialmente impiegata per indagare anomalie del sistema nervoso centrale, viene oggi utilizzata per lo studio di tutti i distretti (cervello, midollo spinale, torace, addome, articolazioni, muscoli, sistema scheletrico) e per la diagnosi e lo studio evolutivo di patologie infiammatorie e infettive, tumori, patologie traumatiche e degenerative. È dunque uno strumento diagnostico ma anche preventivo, in quanto consente di individuare tempestivamente tumori o ...