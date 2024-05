Ultime Notizie Roma del 07-05-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 7 maggio 2024)dailynews radiogiornale di trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco in studio in apertura la guerra in Medio Oriente l’esercito israeliano afferma di aver preso il controllo del valico di rafah poco prima rapporti militari media locali avevano dato notizia dell’arrivo delle truppe con conseguente interruzione delle spedizioni militari dopo aver compiuto attacchi nella parte orientale della città nei quali sono rimasti uccisi almeno 8 persone lo stato ebraico ha deciso di continuare l’operazione nel sud della striscia per esercitare pressioni militari inviando contemporaneamente anche una delegazione al Cairo per le trattative secondo fonti ben informate l’obiettivo di Tel Aviv e impadronirsi della NATO palestinese del valico di confine tra Egitto e Gaza nelle prossime ore e monitorare tutti gli aiuti che arrivano nella striscia nella notte le foto ...