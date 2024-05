Un omaggio al genio di Vasari attraverso il cinema

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024) Arezzo, 7 maggio 2024 – . Venerdì 10 maggio è prevista una doppia proiezione del film “Le memorie di Giorgio” alla presenza del regista Luca Verdone che, promossa dalle Acli di Arezzo insieme a Comune di Arezzo e a Fondazione Guido d’Arezzo, rientra tra le iniziative promosse in città per i 450 anni dalla morte di uno dei più grandi maestri dell’arte italiana. Il programma sarà aperto alle 10.00 con un’anteprima all’Arena Eden rivolta agli alunni delle scuole per promuovere un’occasione di formazione e di educazione per le giovani generazioni, proseguendo poi alle 21.00 al Teatro Petrarca con la visione aperta all’intera cittadinanza con ingresso gratuito. In entrambi i casi, la proiezione sarà introdotta da un dialogo tra Verdone e due storici dell’arte (Liletta Fornasari al mattino e Pierangelo Mazzeschi alla sera), favorendo così una successiva ...