Corruzione - M5s chiede le dimissioni della giunta Liguria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) "In base alle notizie apprese il gruppo regionale del Movimento 5 Stelleleregionale ligure. In tutti questi anni abbiamo più volte segnalato e denunciato, anche con esposti, diverse operazioni quantomeno discutibili. L'operazione delle Colonie Bergamasche o la vendita dell'ex ospedale di Santa Margherita, oltre alle centinaia di attività inerenti a determinate "sponsorizzazioni" e utilizzo di fondi pubblici. Le notizie non fanno bene alla nostra regione". Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi con il collega di Gruppo Paolo Ugolini.