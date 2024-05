Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato da oltre un mese | come Trussardi - anche lui si occupa di moda

(Di martedì 7 maggio 2024) Dopo la fine della storia d’amore con Alessandro Carollo,ha un! Chi è la dolce metà della conduttrice? Sembra che daunabbia nuovamente il cuore impegnato: nonostante l’uscita allo scoperto con Alessandro Carollo lo scorso inverno, la loro storia d’amore è durata quanto un gatto in tangenziale. Entrambi sono tornati single, ma oggi la situazione della showgirl svizzera pare essere cambiata… Mentre Carollo si lecca le ferite e lancia frecciatine via Instagram,è proiettata verso il futuro:sappiamo tornerà ben presto in televisione con la trasmissione Io Canto Family e nel frattempo si gode la vita con il suo...

Michelle Hunziker ha un nuovo amore Lui appartiene all’alta moda - michelle hunziker ha un nuovo amore Lui appartiene all’alta moda - Sembra che la conduttrice abbia dimenticato Carollo definitivamente e stia frequentando un milanese appartenente all'alta moda.

Michelle Hunziker e la nuova fiamma a passeggio per Milano: non si nascondono più - michelle hunziker e la nuova fiamma a passeggio per Milano: non si nascondono più - michelle hunziker non si nasconde più e questa volta sorride all'obiettivo in compagnia della nuova fiamma Alessandro Carollo. Nelle scorse settimane la hunziker non sembrava ancora pronta ad apparire ...

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo: è tempo di presentazioni in famiglia - michelle hunziker e Alessandro Carollo: è tempo di presentazioni in famiglia - È di nuovo sbocciato l'amore per michelle hunziker: la conduttrice è stata paparazzata con un uomo. Ma di chi si tratta Di uno osteopata di Roma, Alessandro Carollo. A quanto pare alla showgirl in ...