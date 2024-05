Vicenza - muffa e insetti nel cibo | sospesa società di catering

Dagli accertamenti condotti è emersa la presenza di insetti in alcune pietanze servite ai bambini di una scuola secondaria, nonché Muffa nelle porzioni di pane per alunni celiaci. Due lavoratori inoltre erano a nero.Continua a leggere

Vicenza, 7 maggio 0224 – Formiche nei dolci, insetti nei pasti e Muffa nelle porzioni di pane per celiaci. Sono le pietanze da incubo servite in una mensa scolastica di Vicenza. Sospesa l’attività di una cooperativa di catering che serviva gli ...

Gdf Vicenza trova muffa nel pane e formiche nel dolce per la mensa scolastica - Gdf Vicenza trova muffa nel pane e formiche nel dolce per la mensa scolastica - Finanzieri e Ulss trovano anche due addetti in nero nel centro cottura e altre "gravi carenze" igienico-sanitarie.

Muffa e insetti nei pasti delle mense scolastiche: sospeso un centro cottura nel Vicentino - muffa e insetti nei pasti delle mense scolastiche: sospeso un centro cottura nel Vicentino - Formiche nei dolci, pane per celiaci avariato, elettrodomestici puliti male. Sono alcune delle irregolarità trovate dalla Ulss Berica in un centro cottura di Monticello Conte Otto ...

Muffa nel pane e insetti nei pasti per una mensa scolastica: denunciata cooperativa di Vicenza - muffa nel pane e insetti nei pasti per una mensa scolastica: denunciata cooperativa di Vicenza - Dagli accertamenti condotti è emersa la presenza di insetti in alcune pietanze servite ai bambini di una scuola secondaria, nonché muffa nelle porzioni ...