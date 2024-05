Formia Presentazione del volume Patrimonio Sommerso della Villa Marittima di Gianola

(Di martedì 7 maggio 2024)– Il Parco Regionale Riviera di Ulisse presenta il nuovoIlArcheologicoDidi Michele Stefanile. Primo di una serie di progetti divulgativi, questo libro offre un’immersione nelculturaledel territorio, presentando in modo dettagliato e accessibile le meraviglie nascosteromana di L'articolo Temporeale Quotidiano.

Carlo da Carona, arte e tecnica della scultura in un convegno - Carlo da Carona, arte e tecnica della scultura in un convegno - Il patrimonio artistico dell’intero Friuli è caratterizzato in modo singolare dall’opera di maestri provenienti dai laghi lombardi specializzati nella lavorazione della pietra, una presenza documentat ...

Intermediari finanziari, il 2023 si chiude con il segno più - Intermediari finanziari, il 2023 si chiude con il segno più - In crescita controvalore degli strumenti detenuti, volumi di attività e patrimonio gestito. Il 2023 degli intermediari finanziari italiani si chiude positivamente. A sancirlo è l’ultimo Bollettino sta ...

Castrovillari. Le cucine del mondo in un volume, presentato il progetto Ethnikitchen - Castrovillari. Le cucine del mondo in un volume, presentato il progetto Ethnikitchen - Un perfetto intreccio tra accoglienza e integrazione. Nasce così l'idea di Ethnikitchen il progetto sulle cucine del mondo accolte presso il Sai di San Basile gestito dall'associazione don Vincenzo ...