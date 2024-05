Formula 1 | Newey potrebbe presenziare ad altri GP nel corso dell’anno - Formula 1 | Newey potrebbe presenziare ad altri GP nel corso dell’anno - F1 Red bull Newey - La gara di Miami potrebbe non essere stata l'ultima di adrian Newey con una divisa della Red bull. Secondo Oliver Mintzlaff alla Bild, CEO della Red bull, il tecnico inglese potreb ...

Red Bull: chi sarà il successore di Adrian Newey - Red bull: chi sarà il successore di adrian Newey - Dopo l'addio di adrian Newey al team di Red bull, Horner pensa già a chi sarà il suo degno successore che prenderà il suo posto.

Max Verstappen can leave Red Bull whenever he wants as promise made by team boss emerges - Max Verstappen can leave Red bull whenever he wants as promise made by team boss emerges - Red bull remain confident of keeping hold of star driver Max Verstappen for now, but Helmut Marko's sleight of hand means the Dutchman can walk away whenever he wants ...