Angelina Mango - attesa per l' Eurovision Song Contest | Rischio di essere distratta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 7 maggio 2024)è solo ai suoi esordi nel panorama del cantautorato italiano, eppure sembra già inarrestabile. In una recente intervista, lasi detta preoccupata a causa di alcune distrazioni. Cresce sempre di più la curiosità attorno alla partecipazione della giovane cantante(già reduce della partecipazione ad Amici di Maria de Filippi e della vittoria al Festival di Sanremo) all'. Avendo trionfato sul palco di Sanremo con il singolo (ormai una hit) La noia, laè stata candidata di diritto per la manifestazione canora internazionale che quest'anno si terrà a Malmö, in Svezia. Gli artisti presenti in gara saranno divisi in due gruppi nelle semifinali del 7 e 9 maggio, dove quelli che ...