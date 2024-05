Falcinelli antifascista? - l' uscita assurda di Giannini scatena Porro e Cruciani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 7 maggio 2024) A "Un tavolo per due", la coda irriverente di Quarta Repubblica, su Rete 4, si parla anche del brutale arresto di Matteo, lo studente umbro fermato dalla polizia di Miami che lo ha malmenato, "incaprettato" e immobilizzato per 13 lunghissimi minuti. Il conduttore Nicolanel dialogo con Giuseppericorda un'altra vicenda, quella dei due ragazzi americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, condannati per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega a Roma. Ebbene, le autorità americane all'epoca polemizzarono per una benda messa sugli occhi di uno dei due per qualche minuto. "E questa è la polizia di Miami", affermamostrando il video ripreso dalle bodycam degli agenti. Non solo. "Ma dove stanno tutti quegli indignati per gli schiavettoni di Ilaria Salis, che comunque ...