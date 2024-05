Pagelle ascolti tv - top e flop di ieri sera | Il Clandestino vince facil - niente da fare per l' Isola Parte bene Gerry Scotti

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri sera: Il Clandestino vince facile, niente da fare per l'Isola. Parte bene Gerry Scotti - Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri sera: Il clandestino vince facile, niente da fare per l'Isola. Parte bene Gerry Scotti - Nessuna sorpresa sul fronte ascolti per la tv di lunedì 6 maggio. A vincere senza sforzo è Il clandestino. La serie targata Rai 1 con Edoardo Leo conquista la prima ...

Azzolina degli Azzoni Avogadro, la mamma di Alvina de L'Isola dei Famosi 2024 conquista tutti: i 3 figli, la famiglia, il marito e la Villa. Le curiosità sulla contessa - Azzolina degli Azzoni Avogadro, la mamma di Alvina de L'Isola dei Famosi 2024 conquista tutti: i 3 figli, la famiglia, il marito e la Villa. Le curiosità sulla contessa - «Mia madre è una donna fortissima. Facciamo tutto insieme: è la mamma più bella e affascinante del mondo. Mi manca in ...

Polemica sul calendario, Gasperini fa infuriare la Roma: “Rinvio contro la Fiorentina Di certo non è stato un codice giallo” - Polemica sul calendario, Gasperini fa infuriare la Roma: “Rinvio contro la Fiorentina Di certo non è stato un codice giallo” - “Il motivo del rinvio contro la Fiorentina è molto grave. Non è colpa nostra”. Al termine della vittoria esterna sul campo della Salernitana per 1-2, l’allenatore dell’ Atalanta Gian Piero Gasperini h ...