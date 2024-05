Donna colpita da una brocca in testa mentre passeggiava | il colpevole è il vicesindaco di Corfù – IL VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Passeggiare per strada tranquillamente e ritrovarsi con addosso unad’argilla. Il terribile incidente è accaduto adurante la Pasqua Ortodossa. Nel nostro Paese a Capodanno, in alcune province, si usa ancora buttare fuori dal balcone oggetti vecchi, in segno di buon auspicio e augurio per l’anno nuovo. Più o meno la stessa usanza viene adottata nell’isola del Mar Ionio. Certo nessuno avrebbe mai immaginato che da una finestra sarebbe potuto cadere unaenorme d’argilla. Eppure è successo. A farne le spese è unache purtroppo passava proprio da lì, quando ildi, in un impeto di allegria, ha lanciato l’enorme oggetto. L’usanza dei “botides” prevede è vero che si spacchino per terra le brocche colorate e riempite d’acqua per un maggior effetto ...