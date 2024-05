Bufera su Toti | il Governatore della Liguria finisce ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 7 maggio 2024) Reggeranno le accuse alGiovanni, finito stamani ai? Quale sarà l’impatto sul centrodestra nazionale? Secondo la magistratura il presidenteRegione, Giovanni, sarebbe “corrotto” e pertanto è stato posto ai. Per l’accusa (ricordiamo che tutti sono innocenti sino all’ultimo grado di giudizio) avrebbe ricevuto 74mila e 100 cash, oltre a varie promesse di finanziamenti. Stessa sorte per il terminalista Aldo Spinelli, noto in Italia anche per essere stato presidente di Genoa e Livorno. In carcere ci è finito l’ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, che oggi è amministratore delegatodelle multiutility Iren., sospeso dal suo incarico in ...