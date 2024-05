Putin - ' non rifiutiamo il dialogo con i Paesi occidentali'

(Di martedì 7 maggio 2024) "La Russia non rifiuta ilcon i, la scelta spetta a loro". Lo ha detto il presidente Vladimir, citato dall'agenzia Ria Novosti, nel suo discorso di insediamento per il quinto mandato. "Nonilcon gli Stati- ha affermato-. La scelta spetta a loro. Vogliono continuare a cercare di limitare lo sviluppo della Russia, continuare la politica di aggressione, pressione sul nostro Paese che non è cessata da anni, o guardare ad una via per la cooperazione e la pace?".

