Nuovi iPad - che cosa verrà presentato oggi all' Evento Apple

(Di martedì 7 maggio 2024) Il keynote Let Loose sarà incentrato suglie accessori, che da troppo tempo non sono stati aggiornati

(Adnkronos) – Apple ha annuncia to un evento per l'annuncio di Nuovi prodotti previsto per il 7 maggio alle 17 ora italiana, esclusivamente online. L'immagine dell'invito, che include l' Apple Pencil, suggerisce che gli iPad saranno al centro di ...

Apple svela la data di lancio dei nuovi iPad Pro, in arrivo il 7 maggio. Un rumor suggerisce l’utilizzo del chip M4 Finalmente ci siamo! Apple ha fissato la data per il suo prossimo evento dedicato ai tablet: il 7 maggio. In attesa di scoprire ...

Ecco i 5 bestseller su Amazon: iPad, smartphone, super PC tuttofare e non solo, che prezzi! - Ecco i 5 bestseller su Amazon: ipad, smartphone, super PC tuttofare e non solo, che prezzi! - Ecco i prodotti più venduti dell'ultima settimana su Amazon: stupisce la presenza di prodotti top brand come Apple, ma con questi prezzi non poteva essere altrimenti! Attenzione però anche a tutto il ...

iOS e iPadOS 17.5: rumors su novità e aspettative - iOS e ipadOS 17.5: rumors su novità e aspettative - Apple si prepara al lancio imminente di iOS e ipadOS 17.5, promettendo aggiunte significative e un cambiamento importante nelle politiche di distribuzione delle app per gli utenti europei.

La nuova Apple Pencil sta arrivando: svelato il nome ufficiale - La nuova Apple Pencil sta arrivando: svelato il nome ufficiale - Svelate quelle che sarebbero le novità della prossima Apple Pencil 3, con feature perfette per i disegnatori su ipad.