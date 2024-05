Giro d’Italia 2024 - la quarta tappa Acqui Terme-Andora | 190 km con Gp della Montagna

(Di martedì 7 maggio 2024) Iloggi lascia il Piemonte e arriva in Liguria per la, ladi 190 km. La frazione di oggi, martedì 7 maggio, in diretta tv e streaming, potrebbe rappresentare la prima occasione per una fuga. Lapropone nella prima parte una progressiva ascesa che porta il gruppo, dopo 90 km, al Gran Premiodi terza categoria di Colle del Melogno. La salita e la successiva lunga discesa, in totale oltre 20 km, possono favorire iniziative di chi vuole evadere dal gruppo. E’ difficile che una fuga possa decollare e arrivare fino al traguardo visto che gli ultimi 60 km sono quasi totalmente pianeggianti e consentirebbero al gruppo di ...

Nella quinta tappa in linea dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, che si svolgerà domani , mercoledì 8 maggio 2024 , si scatterà dalla Liguria e si giungerà in Toscana nella frazione con partenza da Genova ed arrivo a ...

Tempo di lettura: 2 minuti Vitulano è in fermento, pronta a tinge rsi di rosa in occasione della decima tappa del Giro d’Italia (Pompei – Cusano Mutri (Bocca della Selva). Il centro sannita ospiterà il gran premio della montagna di seconda categoria ...

Terza opportunità in fila per i velocisti al Giro d’Italia 2024 . O almeno, così sembra sulla carta. domani , mercoledì 8 maggio, sarà il momento della frazione da Genova a Lucca di 178 chilometri che potrebbe anche rappresentare la prima vera chance ...

Dal Giro d'Italia alla Südtirol Sellaronda HERO, passando per il Sellaronda Bike Day: i grandi eventi della Val Gardena in bicicletta - La Val Gardena inizierà la stagione ciclistica 'tingendosi di Rosa' il prossimo 21 e 22 maggio per il passaggio della 16ª tappa del Giro d'Italia , la famosa corsa ciclistica su strada che avrà come uno dei suoi arrivi di tappa proprio la Val Gardena. La storia del Giro d'Italia in Val Gardena ebbe inizio il 5 giugno 1940, con la ...

