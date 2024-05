Varato stamattina il primo megayacht costruito a Taranto FB616 di Sea stile company Trasporto speciale curato da Marraffa

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 7 maggio 2024) Nel cantiere di Buffoluto,, il varo delsuperyacht, cantieri Sgm-costruzioni generali. Da un gruppo tarantino, Sea styleche ha sede sociale a Massafra. La commessa è di Azimut Benetti yachts. Uno scafo lungo cinquanta metri, dal costo di almeno quaranta milioni di euro, 180mila ore di lavoro, commissionato ad aziende del territorio: la cantieristica navale tarantina torna a muovere passi significativi. Scafo in acciaio, sovrastruttura in alluminio, peso 220 tonnellate, l’FB-616 attraverserà il canale navigabile per essere trasferito e completato. La consegna all’armatore avverrà tra un anno e mezzo circa.eccezionale dello scafo fino al punto del varo (foto in basso tratta da profilo di Vincenzo Di Gregorio) ...