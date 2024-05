Giovanni Toti arrestato per corruzione | il governatore della Liguria portato in caserma Ha accettato 74mila euro in cambio di favori

La Guardia di Finanza di Genova ha arrestato il presidente della Liguria Giovanni Toti , ora ai domiciliari. L'accusa della Procura di Genova è di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d’ufficio. Le pene previste ...

Regione Liguria: indagato per corruzione consigliere amministrazione Esselunga - Regione Liguria: indagato per corruzione consigliere amministrazione Esselunga - Come si legge nel dispositivo, al governatore giovanni toti e al suo capo di gabinetto Matteo Cozzani viene a loro volta contestato - secondo l'accusa - di 'aver accettato la promessa di Francesco ...

Toti sospeso da presidenza Liguria,l’avvocato: è sereno, chiarirà tutto - toti sospeso da presidenza Liguria,l’avvocato: è sereno, chiarirà tutto - Lo ha affermato Stefano Savi, avvocato del governatore della Liguria giovanni toti, commentando l’inchiesta della Guardia di Finanza che ha portato al suo arresto con l’accusa di corruzione. “Non si ...

Tre arresti eccellenti con accuse di tangenti nel porto di Genova - Tre arresti eccellenti con accuse di tangenti nel porto di Genova - La mattina del 7 maggio 2024 la Procura di Genova ha disposto l’arresto del presidente della Regione Liguria, giovanni toti, dell’ex presidente dell’Autorità portuale, Paolo Emilio Signorini, e dell’i ...