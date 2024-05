Hades 2 - la versione in early access è già più grande del suo predecessore

(Di martedì 7 maggio 2024)II è ora disponibile a sorpresa insu Steam e Epic Game Store. Gli sviluppatori non hanno ancora annunciato la data di uscita dellacompleta, ma il secondo capitolo della saga offre già più ambientazioni, nemici e personaggi completamente doppiati rispetto al capitolo precedente. Supergiant Games ha confermato tramite Steam che l’attualedel gioco è più ampia del suo, nonostante sia ancora in. Nonostante ciò, il team ha affermato di avere novità in serbo anche per lain: nei mesi successivi arriverà un aggiornamento che aggiungerà nuovi contenuti e correggerà eventuali problematiche.II è ...

Krafton ha appena annunciato il ritorno temporaneo della versione classica di Erangel su PUBG , per far rivivere ai fan del gioco l’esperienza vissuta al lancio in access o anticipato. Erangel Classic sarà nuovamente disponibile dal 14 al 28 maggio ...

Hades 2 corre in "accesso anticipato": debutto a sorpresa per il gioco di Supergiant - Hades 2 corre in "accesso anticipato": debutto a sorpresa per il gioco di Supergiant - È un momento importante per chi ama i videogiochi e la mitologia greca: dopo aver conquistato il settore videoludico nel 2020 con Hades, Supergiant Games ha lanciato a sorpresa la versione "early ...

Hades 2 verso l'Early Access: un aggiornamento da Supergiant sui Requisiti PC - Hades 2 verso l'early Access: un aggiornamento da Supergiant sui Requisiti PC - sappiate che gli sviluppatori californiani hanno condiviso un piccolo ma importante aggiornamento in merito alle specifiche PC della versione early Access. Dalle colonne di Twitter/X, il team social ...

Hades 2: il gioco è ora disponibile in early access su PC - Hades 2: il gioco è ora disponibile in early access su PC - Accesso anticipato per un successo assicurato: Hades 2 è ora disponibile su PC, per una fase di early access dalla durata non specificata.