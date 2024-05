Tensioni in piazza Duomo a Milano per il corteo del 25 aprile. Ci sono stati alcuni Scontri tra manifestanti pro Palestina e Brigata Ebraica , poi sedati dai City Angels e dalla polizia. Un ragazzo è stato portato in Questura .Continua a leggere

Napoli, studenti pro Palestina occupano con le tende il cortile dell’università a Porta di Massa - Napoli, studenti pro palestina occupano con le tende il cortile dell’università a porta di Massa - Già all'inizio dello scorso mese di aprile, alcuni esponenti della Rete studentesca per la palestina avevano occupato gli uffici del Rettorato, nella sede centrale di corso Umberto I, proprio a poca ...

Proteste pro-Palestina, ad Amsterdam 125 arresti. Occupata l’università di Gand in Belgio. Usa, 40 studenti sospesi a San Diego - Proteste pro-palestina, ad Amsterdam 125 arresti. Occupata l’università di Gand in Belgio. Usa, 40 studenti sospesi a San Diego - Immagini postate sui social mostrano che gli agenti olandesi hanno usato usato manganelli e rimosso di peso gli studenti ...

Studenti in tenda alla Sapienza per la Palestina: “Protesteremo finché le bombe cadranno su Gaza” - Studenti in tenda alla Sapienza per la palestina: “Protesteremo finché le bombe cadranno su Gaza” - stavolta per la palestina. Decine tra ragazzi e ragazze si sono accampati con le tende davanti al Rettorato. Una mobilitazione quella in atto in queste ore nella Capitale, che fa eco alle proteste ...