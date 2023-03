La Stampa: per Scaroni l’eterno ritorno tra Berlusconi e Putin (Di sabato 25 marzo 2023) Il nome di Paolo Scaroni continua a risuonare negli ambienti politici e del governo come dirigente giusto per la presidenza dell’Enel. Il manager, oggi presidente del Milan e vicepresidente di Rotschild, è in cima alle preferenze non solo di Matteo Salvini ma soprattutto di Silvio Berlusconi, con cui il legame è stretto da anni. Ma, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 25 marzo 2023) Il nome di Paolocontinua a risuonare negli ambienti politici e del governo come dirigente giusto per la presidenza dell’Enel. Il manager, oggi presidente del Milan e vicepresidente di Rotschild, è in cima alle preferenze non solo di Matteo Salvini ma soprattutto di Silvio, con cui il legame è stretto da anni. Ma, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcocappato : Il Governo (ma non solo) vuole trattare da criminali internazionali i genitori di figli nati da gestazione per alt… - GiusCandela : Continua la campagna de La Stampa. Prima ha annunciato Morgan, ora Morgan scompare e arriva Pino Insegno per Sanrem… - MarcoFattorini : Il garante dei detenuti Mauro Palma: «Com'è possibile che un Paese di 60 milioni di abitanti non riesca ad avere st… - OttobreInfo : RT @remocontro_it: Gli americani vogliono ancora la guerra in Ucraina? La stampa Usa rileva che l’entusiasmo popolare per sostenere Kiev si… - giacomococcia2 : @PaPaganini @Axl_1978 Un atteggiamento costruito praticamente dalla stampa, per far passare la Juve da vittima e Dybala per lo stronzo… -