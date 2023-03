De Zerbi | «In Ucraina il club ci disse che era solo un gioco di potere ma dal discorso di Putin capii che era solo questione di ore»

(Di sabato 25 marzo 2023) L’allenatore del Brighton, Roberto De, si è lasciato andare in una lunga intervista al Messaggero dove ha ripercorso la breve esperienza inprima di abbandonare il paese in seguito al conflitto con la Russia. Ha preso il posto dell’inglese Graham Potter che ha sposato il progetto miliardario del Chelsea. In sei mesi, con il Brighton è in lizza per la prima e storica partecipazione ad una coppa europea. Di seguito le parole di De: Com’è cambiata la sua vita in tredici mesi?«L’mi ha segnato profondamente. Stavo lavorando ad un grande progetto. Quello Shakhtar, pieno di talenti e di gioventù, era la squadra dei miei sogni. C’erano le premesse per emergere anche a livello internazionale. E’ stato spazzato tutto via dalle bombe. La guerra ha prodotto stupore, smarrimento, disagio. La mia ...

(Di sabato 25 marzo 2023) L'allenatore del Brighton, Roberto De Zerbi, si è lasciato andare in una lunga intervista al Messaggero dove ha ripercorso la breve esperienza in Ucraina prima di abbandonare il paese in seguito al conflitto con la Russia.

Così, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', il 43enne tecnico del Brighton Roberto De Zerbi, grande protagonista in Inghilterra con una squadra che ha raggiunto la semifinale di FA Cup e punta ...Intervistato dalla "Gazzetta dello Sport", De Zerbi ha analizzato il suo momento personale e le ambizioni del Brighton, oltre che ripercorrere il periodo in Ucraina alla guida dello Shakhtar, prima di ...