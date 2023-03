Siria, drone iraniano contro una base con contractor Usa: un morto e 6 feriti. E Washington attacca i miliziani filo-Teheran: 11 vittime (Di venerdì 24 marzo 2023) Iran e Stati Uniti si attaccano a vicenda in terra Siriana. Un raid compiuto da un drone kamikaze di Teheran si è lanciato nella notte contro una base militare ad Hasakah, nel nord-est, non lontano dal confine con l’Iraq, uccidendo un contractor americano e ferendo altri sei statunitensi. Immediata la risposta dei militari di Washington che hanno condotto una serie di raid aerei nel nord-est uccidendo 11 miliziani legati a gruppi sciiti filo-Iran che operano nel Paese. “Un contractor statunitense è stato ucciso e cinque membri dei servizi Usa e un altro mercenario sono rimasti feriti dopo che un veicolo aereo senza pilota kamikaze ha colpito una struttura di manutenzione in una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Iran e Stati Uniti sino a vicenda in terrana. Un raid compiuto da unkamikaze disi è lanciato nella notteunamilitare ad Hasakah, nel nord-est, non lontano dal confine con l’Iraq, uccidendo unamericano e ferendo altri sei statunitensi. Immediata la risposta dei militari diche hanno condotto una serie di raid aerei nel nord-est uccidendo 11legati a gruppi sciiti-Iran che operano nel Paese. “Unstatunitense è stato ucciso e cinque membri dei servizi Usa e un altro mercenario sono rimastidopo che un veicolo aereo senza pilota kamikaze ha colpito una struttura di manutenzione in una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Gli Usa e lo scontro armato con l’Iran ai confini con la Siria: drone uccide contractor americano, la risposta con… - MediasetTgcom24 : Siria, attacco con drone attribuito all'Iran: ucciso un contractor americano e feriti cinque soldati | Risposta Usa… - Radio1Rai : ??#Siria Attacchi aerei statunitensi nella notte dopo che un drone, forse iraniano, ha ucciso un contractor e ferito… - RenatoSouvarine : RT @DanielaColi2: Bombardamenti US su iraniani in Siria dopo che drone iraniano ha ucciso appaltatore US in Siria complicano solo le cose p… - fattoquotidiano : Siria, drone iraniano contro una base con contractor Usa: un morto e 6 feriti. E Washington attacca i miliziani fil… -