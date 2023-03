Paura per Rihanna, cosa è successo alla cantante incinta del secondo figlio (Di venerdì 24 marzo 2023) La fama non porta solo cose belle, lo sappiamo noi ma lo sanno anche i vip che spesso devono fare i conti con situazioni spiacevoli, se non addirittura pericolose. Ultima in ordine di tempo è stata la pop star Rihanna, che al momento è incinta del secondo figlio dal compagno ASAP Rocky. Infatti un uomo si è introdotto nella sua proprietà a Los Angeles con un’intenzione ben chiara: chiederle di diventare sua moglie. Rihanna, attimi di Paura per la pop star Non è la prima e, senza dubbio non sarà neppure l’ultima: Rihanna infatti è una delle numerose star che hanno visto violata la propria privacy a causa di sconosciuti che si sono introdotti, o hanno tentanto di farlo, in aree private. A ricostruire l’accaduto è stato il ben informato sito di notizie TMZ, che spiega che ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 marzo 2023) La fama non porta solo cose belle, lo sappiamo noi ma lo sanno anche i vip che spesso devono fare i conti con situazioni spiacevoli, se non addirittura pericolose. Ultima in ordine di tempo è stata la pop star, che al momento èdeldal compagno ASAP Rocky. Infatti un uomo si è introdotto nella sua proprietà a Los Angeles con un’intenzione ben chiara: chiederle di diventare sua moglie., attimi diper la pop star Non è la prima e, senza dubbio non sarà neppure l’ultima:infatti è una delle numerose star che hanno visto violata la propria privacy a causa di sconosciuti che si sono introdotti, o hanno tentanto di farlo, in aree private. A ricostruire l’accaduto è stato il ben informato sito di notizie TMZ, che spiega che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CardRavasi : La paura di perdere il predominio sugli altri può rendere le persone implacabili e fin crudeli. Ma se la paura può… - mirkonicolino : Che #Chiesa giochi con la paura è fin troppo evidente sin dal suo rientro. Gli esami del #JMedical escludono proble… - Simone_978_ : Mandato di arresto per #putin della Corte Penale Internazionale de L’Aja, la domanda è perché non viene riconosciut… - Erinni15 : @FedericaBerva memoria corta il conte dei dpcm e della paura per continuare a governare non si puo vedere - VecchioliSandr1 : RT @surgelatu: ragazzzi non vorrei dire ma ho seriamente paura che nikita possa vincere… io spero siano solo i commenti dei boomer che vota… -