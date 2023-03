Open Arms | Salvini arrivato al bunker Ucciardone per nuova udienza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Il fondatore di Open Arms: 'Gli scafisti non vanno in mare, stanno a terra e Meloni negozia con loro' [di Alessia C… - OssaniAnna : RT @repubblica: Il fondatore di Open Arms: 'Gli scafisti non vanno in mare, stanno a terra e Meloni negozia con loro' [di Alessia Candito]… - GrifoRampante : Il fondatore di Open Arms: 'Gli scafisti non vanno in mare, stanno a terra e Meloni negozia con loro' 'Il Mediter… - ester_ercolano : Mi appello direttamente alla corte dell'Onu per una denuncia contro la Open Arms e contro chi sostiene queste ONG a… - ester_ercolano : È davvero ridicolo il processo in corso a Palermo a favore della Open Arms, anziché l'Europa pensare di salvaguarda… -

Il ministro è a Palermo perché domani, venerdì 24 marzo, si terrà una nuova udienza del processo a suo carico, per il caso. La nuova udienza diventa così occasione per il convegno ...4' DI LETTURA PALERMO " Il ponte sullo stretto di Messina, le elezioni amministrative ma anche il processo "". Matteo Salvini è in Sicilia in questi giorni. Domani tornerà nell'aula bunker dell'Ucciardone per una nuova udienza del processo che lo vede imputato. Sarà sentito come testimone, fra gli ...Leggi anche Migranti,: "26mila morti nel Mediterraneo dal 2014 per inazione Ue" Meloni alla Camera, polemica con opposizioni: "Dette falsità, su Cutro calunnie" Meloni alla Camera, leghisti ...

Salvini e gli impegni siciliani: c’è anche il processo Open Arms Livesicilia.it

Palermo, 24 mar. (Adnkronos) – Il ministro Matteo Salvini è appena arrivato all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, accompagnato dalla sua legale, l’avvocata Giulia Bongiorno, per ...On Saturday the Evesham museum welcomed visitors for the free entry day, to learn more about what the museum does and tell visitors about the plans for the major restoration work needed to save the ...