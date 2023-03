Dzeko in panchina con la Bosnia per un problema fisico: la situazione (Di venerdì 24 marzo 2023) Edin Dzeko ieri sera non ha giocato la prima sfida delle qualificazioni a Euro 2024 con la sua Bosnia Erzegovina per un problema fisico. Ecco le ultime notizie secondo quanto riportato dal sito sportivo klix.ba. problema fisico – Neanche un minuto in campo con la Bosnia per il capitano Edin Dzeko. L’attaccante dell’Inter è rimasto a guardare per 90? la sfida valida per le qualificazioni a Euro2024 contro l’Islanda (vedi QUI). Secondo quanto riportato dai colleghi Bosniaci, l’attaccante nerazzurro è rimasto fuori per un problema alla schiena avvertito qualche minuto prima della sfida. Il calciatore ha sentito un dolore alla schiena e per questo motivo il Commissario Tecnico non ha voluto correre ulteriori rischi, ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) Edinieri sera non ha giocato la prima sfida delle qualificazioni a Euro 2024 con la suaErzegovina per un. Ecco le ultime notizie secondo quanto riportato dal sito sportivo klix.ba.– Neanche un minuto in campo con laper il capitano Edin. L’attaccante dell’Inter è rimasto a guardare per 90? la sfida valida per le qualificazioni a Euro2024 contro l’Islanda (vedi QUI). Secondo quanto riportato dai colleghici, l’attaccante nerazzurro è rimasto fuori per unalla schiena avvertito qualche minuto prima della sfida. Il calciatore ha sentito un dolore alla schiena e per questo motivo il Commissario Tecnico non ha voluto correre ulteriori rischi, ...

