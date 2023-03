"Qui il sindaco non si è mai visto". E in via Cagni c'è ancora paura

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PierpaoloGalota : Oggi sul @QdSit Il sindaco Ammatuna e l’assessore al ramo, Zacco, illustrano al QdS il programma da 200 mln di € p… - dani21229241 : RT @Termy73: Il nuovo stadio del #Cagliari sarà intitolato a #GigiRiva qui col sindaco Paolo Truzzu, il giusto tributo a un campione ma anc… - maina_enrica : Signor Sindaco, qui c'e' puzza - manulamanuz57 : RT @Termy73: Il nuovo stadio del #Cagliari sarà intitolato a #GigiRiva qui col sindaco Paolo Truzzu, il giusto tributo a un campione ma anc… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: TRE VOLTE VENNE IL VIGILE URBANO QUI, POLIZIA LOCALE DAL COMANDO GENERALE UFFICIO PERSONALE, MANDATO DALLA RIPARTIZIONE… -

Come si ricorderà, Lombardi era stato revocato di botto a fine dicembre dalperché - unica ... La vedete nell'articolosotto....di Romeo a un convegno promosso dal comitato " Fermare la guerra " guidato dall'exdi Roma ... Nel partito esiste diversità di vedute, tutto. Ne più e né meno di quanto accade nelle altre ...Alla domanda se Fratelli d'Italia non dovesse accettare la candidata aleghista, Salvini ...la Lega farà spogliatoio in vista del tavolo regionale di domani che si preannuncia scoppiettante.

Emergenza affitti, il sindaco: "Qui non trovano una casa neanche i calciatori". Ecco il piano per 'convincere' i locatari CesenaToday

"Vorrei che venisse a vivere qui il caro sindaco", dice una residente parlando di Beppe Sala. "Ma lui non si è mai visto, non siamo abbastanza importanti evidentemente". I residenti hanno paura Poco ...A gennaio dell’anno scorso a rischio sembrava anche Costa — 61 anni, ex sindaco di Lisbona e segretario del Partito socialista — che si presentava alle elezioni dopo aver rotto con gli alleati del ...