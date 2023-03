Nomadi: il 5 maggio esce il nuovo album “Cartoline da qui” (Di giovedì 23 marzo 2023) ROMA – Venerdì 5 maggio uscirà, su etichetta BMG, “Cartoline da qui”, il nuovo album di inediti dei Nomadi pubblicato in formato vinile deluxe (edizione limitata, numerata e colorata – disponibile solo nei negozi di dischi), vinile e cd. Ogni prodotto sarà accompagnato da un esclusivo adesivo celebrativo “Nomadi 60”. Va detto che “Cartoline da qui” è un segno della solidità e dello stile di vita che accompagna da ben sessant’anni di carriera i Nomadi e dei loro fans certificandoli a tutti gli effetti come la realtà più longeva nella storia della musica italiana. “Cartoline da qui” è il nostro 38° album in studio che esce proprio nel 60° anno in musica dei Nomadi”, spiega il fondatore e ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 marzo 2023) ROMA – Venerdì 5uscirà, su etichetta BMG, “da qui”, ildi inediti deipubblicato in formato vinile deluxe (edizione limitata, numerata e colorata – disponibile solo nei negozi di dischi), vinile e cd. Ogni prodotto sarà accompagnato da un esclusivo adesivo celebrativo “60”. Va detto che “da qui” è un segno della solidità e dello stile di vita che accompagna da ben sessant’anni di carriera ie dei loro fans certificandoli a tutti gli effetti come la realtà più longeva nella storia della musica italiana. “da qui” è il nostro 38°in studio cheproprio nel 60° anno in musica dei”, spiega il fondatore e ...

