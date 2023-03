De Laurentiis vuole una super festa scudetto per il Napoli: su una nave da crociera! (Di giovedì 23 marzo 2023) Aurelio De Laurentiis vuole una grande festa scudetto per il Napoli, magari su una nave da crociera con oltre 1000 ospiti. Più passano i giorni, più arrivano le vittorie e più si abbandona la scaramanzia. I 19 punti di vantaggio sulla Lazio seconda in classifica, permettono al popolo azzurro di guardare con estrema serenità al futuro. In città si parla candidamente di scudetto, ma lo fanno anche le istituzioni. Anche perché è prevista un’esplosione di gioia senza fine a Napoli ed in tutta la Campania. festa scudetto Napoli Già da ora si cerca di organizzare un piano di sicurezza che possa permettere a tutti di gioire, festeggiare, acclamare i giocatori del Napoli, ma senza che ci ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 marzo 2023) Aurelio Deuna grandeper il, magari su unada crociera con oltre 1000 ospiti. Più passano i giorni, più arrivano le vittorie e più si abbandona la scaramanzia. I 19 punti di vantaggio sulla Lazio seconda in classifica, permettono al popolo azzurro di guardare con estrema serenità al futuro. In città si parla candidamente di, ma lo fanno anche le istituzioni. Anche perché è prevista un’esplosione di gioia senza fine aed in tutta la Campania.Già da ora si cerca di organizzare un piano di sicurezza che possa permettere a tutti di gioire, festeggiare, acclamare i giocatori del, ma senza che ci ...

