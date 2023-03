Cormano e Cusano più lontane per colpa dei vandali: chiude la passerella (Di giovedì 23 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Chiusa la passerella pedonale di via Rodari per danneggiamenti dei vandali tra Cormano e Cusano Milanino: in arrivo serrande temporizzate e telecamere. Troppi vandali, chiude la passerella tra Cusano e Cormano Troppi vandali e i Comuni di Cormano e di Cusano Milanino chiudono la passerella ciclopedonale di Ferrovie Nord, tra via Rodari (su Cormano) e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module ... Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 23 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Chiusa lapedonale di via Rodari per danneggiamenti deitraMilanino: in arrivo serrande temporizzate e telecamere. TroppilatraTroppie i Comuni die diMilanino chiudono laciclopedonale di Ferrovie Nord, tra via Rodari (su) e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CoopMatch : Milano: COOPERATIVA ORSA - SI RICERCANO EDUCATORI PER I COMUNI DI CINISELLO, CUSANO, CORMANO, BRESSO - CoopMatch : Milano: COOPERATIVA ORSA - SI RICERCANO EDUCATORI PER I COMUNI DI CINISELLO, CUSANO, CORMANO, BRESSO… - CoopMatch : Milano: COOPERATIVA ORSA - SI RICERCANO EDUCATORI PER I COMUNI DI CINISELLO, CUSANO, CORMANO, BRESSO E SESTO SAN GI… - CoopMatch : Milano: COOPERATIVA ORSA - SI RICERCANO EDUCATORI PER I COMUNI DI CINISELLO, CUSANO, CORMANO, BRESSO… -