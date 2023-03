Al via “Felicissima Sera – All Inclusive”, gli ospiti e le anticipazioni di venerdì 24 marzo (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo il grande successo della prima edizione Pio e Amedeo tornano alla guida del loro show di prima Serata su Canale 5: “Felicissima Sera – All Inclusive”, in onda a partire da venerdì 24 marzo. ospiti della prima puntata, tutti consapevoli che sul palco di “Felicissima Sera” potrà accadere di tutto: Silvia Toffanin, Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Giovanna Civitillo e Zucchero. Leggi anche –> Amici 22, anticipazioni puntata 25 marzo: due allievi tremano In ciascuna delle tre puntate di “Felicissima Sera” artisti di primo piano, musica live, momenti di irriverente comicità, grandi coreografie, performance e lo sguardo disincantato di Pio e Amedeo sul ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo il grande successo della prima edizione Pio e Amedeo tornano alla guida del loro show di primata su Canale 5: “– All”, in onda a partire da24della prima puntata, tutti consapevoli che sul palco di “” potrà accadere di tutto: Silvia Toffanin, Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Giovanna Civitillo e Zucchero. Leggi anche –> Amici 22,puntata 25: due allievi tremano In ciascuna delle tre puntate di “” artisti di primo piano, musica live, momenti di irriverente comicità, grandi coreografie, performance e lo sguardo disincantato di Pio e Amedeo sul ...

