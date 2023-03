Sondaggi politici elettorali oggi 21 marzo 2023: cala fiducia in governo Meloni. Tassa piatta non piace (Di martedì 21 marzo 2023) Sondaggi politici elettorali oggi 21 marzo 2023 Sondaggi politici elettorali – cala la fiducia, rispetto alla scorsa settimana, nel governo e nel presidente del Consiglio GiorgiaMeloni, mentre la figura più apprezzata rimane il capo dello Stato SergioMattarella. È quanto emerge dall’ultima rilevazione di Quorum/YouTrend per Sky TG24. Al centro del Sondaggio anche la “Tassa piatta”, il Reddito di cittadinanza, lo stop alla vendita delle auto a benzina e diesel dal 2035 e la transizione ecologica. In generale diminuisce la fiducia nelle personalità politiche. Il calo più evidente è quello del presidente ... Leggi su tpi (Di martedì 21 marzo 2023)21la, rispetto alla scorsa settimana, nele nel presidente del Consiglio Giorgia, mentre la figura più apprezzata rimane il capo dello Stato SergioMattarella. È quanto emerge dall’ultima rilevazione di Quorum/YouTrend per Sky TG24. Al centro delo anche la “”, il Reddito di cittadinanza, lo stop alla vendita delle auto a benzina e diesel dal 2035 e la transizione ecologica. In generale diminuisce lanelle personalità politiche. Il calo più evidente è quello del presidente ...

