Omicidio Bricca, padre e figlio sospettati di essere i killer (Di martedì 21 marzo 2023) Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, sono sospettati di essere i due uomini che ad Alatri, in sella ad uno scooter, hanno sparato tre colpi di pistola verso il 18enne Thomas Bricca, raggiungendolo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) Roberto e Mattia Toson,, sonodii due uomini che ad Alatri, in sella ad uno scooter, hanno sparato tre colpi di pistola verso il 18enne Thomas, raggiungendolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalyNowadays : Padre e figlio sospettati per l'omicidio di Thomas Bricca. - fisco24_info : Padre e figlio sospettati per l'omicidio di Thomas Bricca: 18enne fu ucciso ad Alatri, presto la perizia sul telefo… - apsny_news : Padre e figlio indagati per l’omicidio di Thomas Bricca – Cronaca - zazoomblog : Omicidio Thomas Bricca c’è un secondo indagato per la morte del giovane di Alatri - #Omicidio #Thomas #Bricca… - occhio_notizie : Roberto Toson è il secondo indagato per l'omicidio del 18enne Thomas Bricca. L'uomo è il padre di Mattia Toson 22en… -

Omicidio Bricca, padre e figlio sospettati di essere i killer Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, sono sospettati di essere i due uomini che ad Alatri, in sella ad uno scooter, hanno sparato tre colpi di pistola verso il 18enne Thomas Bricca, raggiungendolo alla fronte con uno di questi e riducendolo in fin di vita la sera del 30 gennaio scorso. Il giovane morì il 2 febbraio all'ospedale San Camillo di Roma. Nella ricostruzione dei ... 18enne ucciso ad Alatri, altro indagato 21.55 18enne ucciso ad Alatri, altro indagato C'è un secondo indagato per l'omicidio di Thomas Bricca, il 18enne ucciso ad Alatri con un colpo di pistola, a gennaio scorso. Si tratta del padre di Mattia,il giovane già iscritto nel registro degli indagati per l'omicidio. L'... Omicidio Thomas Bricca: c'è un secondo indagato C'è un secondo indagato per l'omicidio di Thomas Bricca, il 18enne di Alatri ucciso con un colpo di pistola esploso da distanza ravvicinata la sera del 30 gennaio scorso nel pieno centro storico di Alatri da due persone con il ... Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, sono sospettati di essere i due uomini che ad Alatri, in sella ad uno scooter, hanno sparato tre colpi di pistola verso il 18enne Thomas, raggiungendolo alla fronte con uno di questi e riducendolo in fin di vita la sera del 30 gennaio scorso. Il giovane morì il 2 febbraio all'ospedale San Camillo di Roma. Nella ricostruzione dei ...21.55 18enne ucciso ad Alatri, altro indagato C'è un secondo indagato per l'di Thomas, il 18enne ucciso ad Alatri con un colpo di pistola, a gennaio scorso. Si tratta del padre di Mattia,il giovane già iscritto nel registro degli indagati per l'. L'...C'è un secondo indagato per l'di Thomas, il 18enne di Alatri ucciso con un colpo di pistola esploso da distanza ravvicinata la sera del 30 gennaio scorso nel pieno centro storico di Alatri da due persone con il ... Omicidio Bricca, padre e figlio sospettati di essere i killer Agenzia ANSA Omicidio Bricca, padre e figlio sospettati di essere i killer (ANSA) - ALATRI, 20 MAR - Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, sono sospettati di essere i due uomini che ad Alatri, in sella ad uno scooter, hanno sparato tre colpi di pistola verso il 18enne ... Omicidio di Thomas Bricca: c’è un altro indagato Dopo il figlio Mattia anche il padre, Roberto Toson, finisce nel registro degli indagati per l'omicidio di Thomas Bricca, il 18enne di Alatri ucciso la sera del 30 gennaio scorso in pieno centro ... (ANSA) - ALATRI, 20 MAR - Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, sono sospettati di essere i due uomini che ad Alatri, in sella ad uno scooter, hanno sparato tre colpi di pistola verso il 18enne ...Dopo il figlio Mattia anche il padre, Roberto Toson, finisce nel registro degli indagati per l'omicidio di Thomas Bricca, il 18enne di Alatri ucciso la sera del 30 gennaio scorso in pieno centro ...