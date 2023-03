(Di martedì 21 marzo 2023) CASAL DI PRINCIPE (ITALPRESS) – Don Peppe Diana “aveva capito che la mafia è anche conseguenza dell’ignoranza, del sottosviluppo, della carenza di prospettive, e che quindi la repressione, indispensabile, non è sufficiente e che la mafia si sconfigge definitivamente sviluppando modelli fondati sulla legalità, sulla trasparenza, sulla cultura, sull’efficienza della macchina pubblica”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando agli studenti dell’istituto tecnico “Guido Carli” e degli istituti comprensivi di Casale “Don Diana” e “Spirito Santo” di Casal Di Principe (Caserta), dove partecipa al ricordo di Don Peppe Diana, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. “Per tutti questi motivi – ha aggiuntorivolto agli studenti – la lotta alle mafie riguarda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Clima, Mattarella: “Non c’è più tempo, non si può fuggire dalla realtà. È un’illusione dire ‘prima l’economia e poi… - QdSit : Mattarella “Dire no a metodi mafiosi o si rischia di diventare complici” - Tele_Nicosia : CASAL DI PRINCIPE (ITALPRESS) - Don Peppe Diana 'aveva capito che la mafia è anche conseguenza dell'ignoranza, del… - vivereitalia : Mattarella 'Dire no a metodi mafiosi o si rischia di diventare complici' - messina_oggi : Mattarella “Dire no a metodi mafiosi o si rischia di diventare complici”CASAL DI PRINCIPE (ITALPRESS) - Don Peppe D… -

"Per tutti questi motivi, care ragazze e cari ragazzi, la lotta alle mafie riguarda tutti, ciascuno di noi", ha ammonito: "Non si può restare indifferenti, non si può pensare né: non ...Non si può restare indifferenti, non si può: non mi riguarda. O si respingono con nettezza i ... ha ribadito, sottolineando: "Con leggi e strumenti avanzati, grazie all'impegno di ...12.11:prioritaria lotta alle mafie "La lotta alle mafie riguarda ciascuno di noi. Non si può restare indifferenti,'non mi riguarda'. O si respingono con nettezza i metodi mafiosi" o"si ...

Mattarella "Dire no a metodi mafiosi o si rischia di diventare complici ... Italpress

Mattarella: "La Repubblica Italiana considera prioritaria la ... Non si può restare indifferenti, non si può dire: non mi riguarda. O si respingono con nettezza i metodi mafiosi o, anche ...Dopo la visita al cimitero nella cappella in cui è sepolto il sacerdote, ucciso 29 anni fa da un camorrista in chiesa, il Presidente è ospite dell'istituto Carli per incontrare studenti e autorità ...