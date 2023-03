Lazio, i tifosi credono alla corsa Champions: «Tutti uniti fino alla fine» (Di martedì 21 marzo 2023) Il messaggio della curva nord della Lazio: «Ora basta nascondersi: la Champions League è alla nostra portata» Gli Ultras della Lazio hanno voluto caricare squadra e ambiente in vista del rush finale di campionato con una corsa Champions League sempre più serrata. Il post Instagram: «Tutti uniti fino alla fine, senza scuse o alibi. Che nessuno pensi di usare la Curva Nord a proprio favore e per interesse. Società, allenatore e calciatori remino Tutti dalla stessa parte. Ora basta nascondersi: la Champions League è alla nostra portata. Non ci siamo mai ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Il messaggio della curva nord della: «Ora basta nascondersi: laLeague ènostra portata» Gli Ultras dellahanno voluto caricare squadra e ambiente in vista del rush finale di campionato con unaLeague sempre più serrata. Il post Instagram: «, senza scuse o alibi. Che nessuno pensi di usare la Curva Nord a proprio favore e per interesse. Società, allenatore e calciatori reminostessa parte. Ora basta nascondersi: laLeague ènostra portata. Non ci siamo mai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Cori antisemiti dei tifosi della #Lazio nel derby: il giudice sportivo della Serie A chiede ulteriori indagini+++#SerieA #LazioRoma - JBubansky : @dureghello I tifosi della Lazio sono da sempre inquinati da gruppi nazifascisti. Non dimentichiamo Di Canio e i su… - mjrrorbxll : RT @MisterKzero: La Lazio è altro. La Lazio non proviene da: la Lazio è. Prima è nata la Lazio: i tifosi sono venuti dopo. Per gli altri c'… - CalcioNews24 : Lazio, i tifosi credono alla corsa Champions: «Tutti uniti fino alla fine» - demarteclaudio : @felipetto10 Ribaltato il derby 1-2. Zaccagni, Roma squadra più tifata nel Lazio, gara di Champions femminile con m… -