Guerra in Ucraina, il premier giapponese Kishida incontra Zelensky (Di martedì 21 marzo 2023) Il primo ministro giapponese Fumio Kishida incontrerà oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky , nella sua visita a sorpresa a Kiev. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri nipponico. Kishida "... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 21 marzo 2023) Il primo ministroFumioincontrerà oggi il presidente ucraino Volodymyr, nella sua visita a sorpresa a Kiev. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri nipponico."...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Bernard-Henri Lévy: «Chi ha voluto questa guerra deve capire che non può vincere. Solo a quel punto si fermerà. La… - Simone_978_ : Mandato di arresto per #putin della Corte Penale Internazionale de L’Aja, la domanda è perché non viene riconosciut… - MarianoGiustino : Ecco scovato un altro troll di #Putin, è @ItalianPolitics? Non è l'unico, si intende. Difendono l'invasione russa d… - ingcaustico : RT @CremaschiG: Il 70 % dei francesi è contro la riforma #pensioni di #Macron Il 60% degli italiani è contro l’invio delle #armi in #Ucrai… - nemiroski : RT @KTonkova: This is the end of the world as we know it. Biden ha fatto la visita in Ucraina nel primo anniversario della guerra, Xi Jinp… -