Vai agli ultimi Twett sull'argomento... flamanc24 : RT @radiosei: Eriksson al derby, Sarri lo raggiunge: “Che bel calcio la Lazio!” - flazia26 : RT @radiosei: Eriksson al derby, Sarri lo raggiunge: “Che bel calcio la Lazio!” - flazia24 : RT @radiosei: Eriksson al derby, Sarri lo raggiunge: “Che bel calcio la Lazio!” - LALAZIOMIA : Lazio, Eriksson dopo il derby: 'Sotto la Nord mi sono emozionato. Ho visto una grande squadra' - infoitsport : Lazio-Roma, parla Eriksson: “Mi piace il calcio di Sarri” -

Allo per il della Capitale è tornato a farsi vedere Sven - G'ran , ex tecnico di entrambe le squadre ma che con i biancocelesti ha vinto lo Scudetto nel 2000. Una foto davanti ai trofei dellaprima di salire sugli spalti, quando è stato accolto dal tributo dei tifosi laziali che gli hanno dedicato cori e applausi. Fischi, invece, da parte della Curva Sud. Di qualche settimana fa la ...... che sorride sempre con la sua consueta eleganza, c'è Sven Goran, uno scudetto e sette ... Se poi perde contro laper loro è ancora più intrigante e da quando c'è Mou è già accaduto tre ......ran, ex tecnico di entrambe le squadre ma che con i biancocelesti ha vinto lo Scudetto nel 2000. Una foto davanti ai trofei dellaprima di salire sugli spalti, quando è stato accolto ...

Lazio, Eriksson dopo il derby: 'Sotto la Nord mi sono emozionato. Ho visto una grande squadra' Calciomercato.com

Sven Goran Eriksson protagonista prima e dopo il derby. Ieri all'Olimpico l'ex allenatore della Lazio campione d'Italia del 2000 ha prima ricevuto da bordo l'abbraccio simbolico di tutti i tifosi bian ...L'ex tecnico della Lazio, Sven Goran Eriksson, ha parlato al Messaggero del derby di Roma, esprimendo un parere sulle due squadre.