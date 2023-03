Juventus | sfida per Gundogan con il Barcellona

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : 1?? @hakanc10 2?? @FabioDeLuigi 3?? @Stefaniie92 ??? Tre interviste esclusive e tutto sulla sfida contro la Juventus… - OptaPaolo : 2 - Il #Napoli affronterà una avversaria italiana in competizione europee per la seconda volta; l’unico precedente… - SIanniello : RT @Gianpaolo_5: Ennesima domanda fuori luogo e provocatoria del signor Marco Cattaneo (lo stesso che, prima della sfida contro l'Atalanta,… - Edohardwell : RT @Gianpaolo_5: Ennesima domanda fuori luogo e provocatoria del signor Marco Cattaneo (lo stesso che, prima della sfida contro l'Atalanta,… - Leos64Return : @SandroSca_rpa Stamattina in Italia chi non tifa Juventus aspetta che la giustizia faccia il suo dovere, oltreconfi… -

... avverte la. "In attacco sono molto pericolosi: non c'è un giocatore in particolare, ma più di uno. Sono letali nelle transizioni". Per la squadra italiana, lacontro lo Sporting sarà ...Intervenuto negli studi Rai , Claudio Marchisio , ex centrocampista della, ha avuto modo di commentare latra Inter e Vecchia Signora , compreso l'episodio del presunto fallo di mano di Adrien Rabiot nell'azione che ha portato al gol partita di Kostic. ......00 Cremonese - Atalanta, alle ore 18:00 Inter - Fiorentina e alle ore 20:45- Verona. ... Ladi campionato con i rossoneri di Stefano Pioli potrà servire, ad entrambi i tecnici, per ...

Chi è Amorim, il 'nuovo Mourinho' che sfida la Juventus in Europa League Tuttosport

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, che ha analizzato l’episodio del tocco di braccio reclamato dall’Inter ...Tutti i dati più interessanti su Filip Kostic, decisivo nella sfida tra Inter e Juventus e sempre più fondamentale per i bianconeri soprattutto in Europa.