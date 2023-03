“Cosa voglio da Nikita”. GF Vip 7: dopo il riavvicinamento a lei, Onestini se lo lascia sfuggire (Di lunedì 20 marzo 2023) GF Vip, tutti sono rimasti sorpresi nel vedere il riavvicinamento di Luca Onestini a Nikita Pelizon. L’ex tronista di UeD ha infatti abbracciato la gieffina in occasione della festa di compleanno e dei fuochi d’artificio a lei dedicati. Già nei giorni scorsi si era notato un cambio d’atteggiamento tra i due. Ricordiamo che il loro rapporto, dopo un certo feeling, si era rovinato con Luca che aveva accusato Nikita di aver detto bugie sul loro conto. In ogni caso i due diretti interessati, a domanda esplicita su Cosa stesse succedendo, hanno risposto in modo diverso. Nikita si è mostrata, diciamo così, più possibilista: “Non so che Cosa rispondere. Sono razionale quando si tratta di lui. Mi fa piacere che ci parliamo, diciamo così. Non siamo ancora ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) GF Vip, tutti sono rimasti sorpresi nel vedere ildi LucaPelizon. L’ex tronista di UeD ha infatti abbracciato la gieffina in occasione della festa di compleanno e dei fuochi d’artificio a lei dedicati. Già nei giorni scorsi si era notato un cambio d’atteggiamento tra i due. Ricordiamo che il loro rapporto,un certo feeling, si era rovinato con Luca che aveva accusatodi aver detto bugie sul loro conto. In ogni caso i due diretti interessati, a domanda esplicita sustesse succedendo, hanno risposto in modo diverso.si è mostrata, diciamo così, più possibilista: “Non so cherispondere. Sono razionale quando si tratta di lui. Mi fa piacere che ci parliamo, diciamo così. Non siamo ancora ...

Jeremy Scott lascia la direzione creativa di Moschino - Voglio ringraziarlo per il suo impegno decennale nei confronti della Maison e per avere lanciato ... brand e stilista erano diventati ormai una cosa sola. Sui social oggi, Scott condivide uno scatto ...

Rudy Zerbi contro Wax e Arisa ad Amici: 'Ciuchini testardi e arrogantelli' Rudy Zerbi contro Wax e Arisa: cosa è successo Come detto, Rudy Zerby ha lanciato un guanto di ... Voglio che tu ti esibisca sempre come se fosse un tuo concerto'. Insomma, scintille in vista della ...

Federico Moccia si laurea. La tesi Su se stesso... Moccia ha scritto sulla propria pagina Facebook : 'Voglio condividere con voi questo mio risultato: mi sono laureato in lettere moderne! La cosa più bella è stato ringraziare l'autore che mi ha fatto ...

Feyenoord-Roma, Slot ricorda la finale di Tirana: "Vendetta Ecco cosa voglio"

L'insegnante in agio nel disagio Si definisce lei stessa un caterpillar e i fatti le danno ragione perché Esmeralda Prinzivalli è la dimostrazione che la volontà e la determinazione fanno la differenza. Originaria di Trapani, la vita ...

La dieta di Gwyneth Paltrow: cosa mangia l'attrice Il menù Gwyneth Paltrow e la dieta che ha fatto scalpore, scopriamo di cosa si tratta. Gwyneth Paltrow ... e succo di sedano con limone o acqua di limone, poiché non voglio ingerire niente che aumenti il mio ...