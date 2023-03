Monza e Cremonese non si fanno male, il Bologna blocca la Salernitana (Di sabato 18 marzo 2023) Monza - Cremonese 1 - 1 Marcatori: 17' st Ciofani (C), 24' st Carlos Augusto (M) Monza (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio 6; Izzo 6 (20' st Ranocchia 6), Pablo Marí 6.5, Caldirola 6; Ciurria 6, Machin 5 (20'... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 18 marzo 2023)1 - 1 Marcatori: 17' st Ciofani (C), 24' st Carlos Augusto (M)(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio 6; Izzo 6 (20' st Ranocchia 6), Pablo Marí 6.5, Caldirola 6; Ciurria 6, Machin 5 (20'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #MonzaCremonese, previsto uno spettacolo di cheerleader prima della partita - GoalItalia : La @USCremonese in campo a Monza senza nomi, logo nè sponsor sulle maglie ?? ?? - USCremonese : No logo ? No nome ?? Solo numero ?? Ecco il kit del 120° anniversario grigiorosso confezionato da @Acerbisitalia, is… - laziopress : SERIE A | Salernitana e Bologna non vanno oltre il pari: finisce 2-2 all’Arechi. Pari anche tra Monza e Cremonese… - pasqualinipatri : SERIE A | Salernitana e Bologna non vanno oltre il pari: finisce 2-2 all’Arechi. Pari anche tra Monza e Cremonese… -