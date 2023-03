(Di venerdì 17 marzo 2023) Life&People.it Uomini e donne si spostano in maniera diversa. Ad avere la meglio, però, sulla mobilità è sempre la versione maschile che, il più delle volte, trascura le esigenze femminili. I diversi stili di vita tra uomini e donne influenzano le necessità di mobilità e purtroppo quelle delle donne vengono spesso lasciate indietro. Il motivo? Il punto di riferimento per questo settore resta l’uomo con i suoi bisogni, le sue preferenze e la sua fisicità. Lodella donna è assente perché la mobilità urbana è plasmata a misura d’uomo: è difficile da ammettere ma il sesso influenza gli spostamenti. Ce lolache evidenzia come è necessario abbracciare punti di vista differenti, compreso quello, per realizzare un’...

Istruzione, invece, il Pd prevede la realizzazione di una comunità educante; plessi ... i quartieri punti di riferimento per la rigenerazionee sociale; un approccio ...... Laboratorio Urb&Com "e Commercio, che nei mesi scorsi ha realizzato uno studio ... Una visione, a cui dovrà conseguire una governace sulla stessa linea. Il Laboratorio di ...... Laboratorio Urb&Com "e Commercio , che nei mesi scorsi ha realizzato uno studio ... Una visione, a cui dovrà conseguire una governace sulla stessa linea. Il Laboratorio di ...

Urbanistica inclusiva: la gender mobility ricorda l’importanza dello sguardo femminile Life and People

“Un piano innovativo che segna una svolta e si pone in discontinuità con i precedenti piani urbanistici, e non poteva che essere ... e con temi delicati ma centrali per una città inclusiva, quali ...“Un piano innovativo che segna una svolta e si pone in discontinuità con i precedenti piani urbanistici, e non poteva che essere ... e con temi delicati ma centrali per una città inclusiva, quali ...