Ted Lasso 3 | nuove sfide in Premier League per la squadra di Apple Tv+

(Di mercoledì 15 marzo 2023) TedL’insostenibile leggerezza del calcio. Ha debuttato oggi suTv+ la terza stagione di Ted, la sagace e acclamata serie comedy britannica che va ben oltre il mondo del pallone in cui è ambientata. 12 nuovi episodi ambientati circa due mesi dopo gli eventi che hanno concluso l’annata precedente, dove il personaggio interpretato da Jason Sudeikis, un allenatore di calcio per caso, sarà ancora al centro della scena. Ted3: trama e anticipazioni La seconda stagione della serie si era conclusa con diverse incognite: a ridosso dell’ultima vittoria di campionato, valida per l’ingresso nella, dell’AFC Richmond, laguidata dalla Presidente Rebecca Welton (Hannah Waddingham, prossima conduttrice dell’Eurovision), l’allenatore ...

Il calcio però è diventato anche materia da racconto fiction, come è stato per la fortunatissima serie, disponibile su Apple Tv+: adesso è in arrivo la terza e ultima stagione, e con ..., la serie più feel - good di sempre, torna con la terza stagione dal 15 marzo su Apple Tv+ . Dodici episodi agognati per quasi due anni e che, almeno in teoria, dovrebbero concludere il ...Il grande ritorno di, l'allenatore che sembra 'Ned Flanders che fa il cosplayer di Ned ...

La stagione 3 di Ted Lasso è cominciata oggi, e Brett Goldstein è tornato a parlare di eventuali spin-off improbabili. Sono ormai mesi che l’attore che interpreta Roy Kent sostiene che il suo ...All’inizio dello scorso giugno, mentre in tutto il Regno Unito esplodevano i festeggiamenti per il giubileo d’argento di Elisabetta II, mi è capitato di passeggiare lungo le stradine di Richmond, il ...